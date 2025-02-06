Даниэль Баренбойм сообщил о тяжелой болезни

Здоровье 82-летнего маэстро за последние несколько лет ухудшилось.

«Я знаю, что многие люди были обеспокоены состоянием моего здоровья. На протяжении трёх лет я получал огромную поддержку. Сегодня я хотел бы сообщить, что у меня болезнь Паркинсона», — говорится в заявлении дирижёра, опубликованном в его соцсетях.



Daniel Barenboim

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В январе 2023 года Баренбойм, который руководил Берлинской оперой более 30 лет, подал в отставку. Сейчас дирижёр время от времени продолжает выступать со своим оркестром Западно-Восточный диван.

Баренбойм заверил в том, что продолжит дирижировать, когда позволит здоровье.