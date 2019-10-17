«Мельница» выпустила фильм про свой альбом

Премьера фильма состоялась на официальном Youtube-канале коллектива. В документальном фильме рассказывается о том, как создавался альбом «2.0 Vintage Sessions». Напомним, что релиз этой работы состоялся в сентябре 2019 года. Основу этой пластинки составили старые композиции в новых аранжировках.

В видеофильм о создании альбома вошли интервью с участниками записи. Лидер группы Хелависа подробно рассказывает, как она пришла в музыку, начинала свою карьеру и увлеклась толкиенистами. Также в фильме использованы съёмки, сделанные в студии во время записи материала. Уделено время и концертным съёмкам. Хронометраж картины относительно небольшой. Рассказ о записи «винтажного» сборника длится всего полчаса.



Хелависа