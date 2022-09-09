Хелавису сожгли на костре в «Сердце ястреба»

Съёмки клипа группы «Мельница» «Сердце ястреба» прошли на территории природного комплекса «Романцевские горы» в Тульской области. Режиссер клипа Ксения Баскакова сняла дающих живой концерт музыкантов в живописном горном котле с летающими ястребами. В какой-то момент Хелавису попросту сжигают на костре.
«Песня построена на теме Сергея Вишнякова, которая сразу показалась мне очень киношной в плане «человек в чёрном ушёл в пустыню, и стрелок последовал за ним». Но в голове моей тогда вовсю гуляли чешские гуситы на своих боевых телегах, и поэтому песня получилась намного более средневеково-славянской, чем предполагала ее вестерн-основа. Наши слушатели всегда ждут «возвращения старой доброй Мельницы», и возможно, этот трек их возрадует и утешит».
Трек дал название новой концертной программе группы: тур «Сердце ястреба» начнется в октябре. В Москве Мельница выступит 22 октября в клубе Adrenaline Stadium, в Санкт-Петербурге - 30 октября в Aurora Concert Hall.
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