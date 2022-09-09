Хелавису сожгли на костре в «Сердце ястреба»

«Это чистый кристально фолк-рок. Это Мельница-music. Это восьмой альбом группы, который очень ждали поклонники, и очень ждали мы сами», - говорит Хелависа.







У Сергея Вишнякова уже были наброски к мелодиям и риффам будущих треков. Из одного из таких набросков выросла «Апельсиновая Баллада» — первая песня альбома, которая во многом определила его настроение и звучание, а дальше началась работа над пластинкой.



«У меня был довольно долгий период, когда нужно было «отжениться» от