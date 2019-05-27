Хелависа показала клип «Саламандра»

«Клип «Саламандра» - это ироничная история всепобеждающего эскапизма, стирающая грань между реальным и виртуальным мирами. И, конечно, всем было интересно, что же случилось дальше с героиней клипа «Шей» - а вот что...» - рассказывает о клипе Хелависа.
Режиссёр клипа: Александр Карпов. В клипе снимались: Дарья Усова, Степан Тараян, Александр Стасеев.
Музыка — Наталья О’Шей и Сергей Вишняков, слова — Наталья О’Шей.
«Трек «Саламандра» был написан специально для делюкс-издания. У нас была идея, что в делюксе, помимо лайвов, должен быть ещё один ремикс (им стала «Контрабанда») и ещё одна принципиально новая песня. Написали мы ее довольно быстро в начале августа 2018 — по утрам снимали фотосессии, по вечерам каждый сидел в своём углу за треком. Адмирал — это близнец или альтер эго Генерала из «Кракатука», только, видимо, более удачливый. Саламандры — это сущности, парные к драконам Люциферазы, то есть разумные электрические создания, живущие в пламени огненного пояса планеты, в «Дороге в огонь», - рассказала Хелависа.
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