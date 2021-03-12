«Мельница» выпустила «Манускрипт»

«Это чистый кристально фолк-рок. Это Мельница-music. Это восьмой альбом группы, который очень ждали поклонники, и очень ждали мы сами», - говорит Хелависа.

У Сергея Вишнякова уже были наброски к мелодиям и риффам будущих треков. Из одного из таких набросков выросла «Апельсиновая Баллада» — первая песня альбома, которая во многом определила его настроение и звучание, а дальше началась работа над пластинкой.

«У меня был довольно долгий период, когда нужно было «отжениться» от эстетики и образов галактики Альхимейра и планеты Люцифераза, поэтому я не спешила с написанием новых текстов, дала себе возможность поискать новые источники вдохновения. Вышло удачно, что в это время я оказалась на Ближнем Востоке и получила возможность качать энергию непосредственно из Леванта, знакомиться с новыми духами мест и вообще всячески экспериментировать», — рассказывает Наталья О’Шей.



Мельница

В марте концертная жизнь замерла — начался локдаун, и за время карантина альбом был полностью дописан.

«Если бы не карантин, например, не получилось бы песни «Хамсин» — одной из самых главных и самых позитивных в альбоме. И, наверное, «Сонет» остался бы только тенью на стене пещеры моего сердца».

В августе музыканты «Мельницы» наконец снова встретились на студии и в рекордные сроки – всего за 7 дней – записали «Манускрипт» целиком, не считая чуть позже вошедшего в релиз сингла «Тёмные Земли».

Альбом получился гармоничным и очень динамичным. В нём есть и сквозное движение образов и сюжетов, и совершенно новая вселенная, и новые герои, в том числе и новая романтическая пара (после Тристана и Изольды из «Альхимейры»). В альбоме звучит струнный квартет и фортепиано, а некоторые песни записаны в неожиданно быстрых для «Мельницы» темпах. «Честно говоря, мне самой кажется, что под эту пластинку равно славно будет и пить шампанское и читать Бомарше, и танцевать и целоваться», — говорит Хелависа о результатах работы.

Впервые в истории «Мельницы» альбом полностью визуализирован: у каждой песни не только своя обложка, но и целый комикс, на основе которого созданы видеоряды для будущих концертов. «Так что зрителю и слушателю никуда не спрятаться, не скрыться от того, что же именно хотел сказать им автор», — констатирует Наталья.

Над альбомом работали:

Наталья О’Шей — вокал, кельтская арфа, фортепиано

Сергей Вишняков — гитары, электроника, бэк-вокал

Алексей Кожанов — бас-гитара

Дмитрий Фролов — барабаны

Дмитрий Каргин — флейта, тин-вистл, лоу-вистл

Струнный квартет Main Strings: Асия Абдрахманова (скрипка), Валерия Капко (скрипка), Антонина Попрас (альт), Анна Зарубина (виолончель) — Intro, “Апельсиновая баллада”, “Рукописи”, “Филидель”

Борис Истомин — режиссер записи, сведения и мастеринга

Альбом записан на студиях Мосфильм и Vintage Records.