Сабрина Карпентер попросила слушать «Man’s Best Friend» от начала до конца

В треклист вошли 12 песен, включая хит-сингл «Manchild», возглавивший Billboard Hot 100 и британский чарт.
«Man’s Best Friend» также много обсуждали в Сети из-за обложки, где стоящую на коленях перед мужчиной Сабрину Карпентер дергают за волосы. В сочетании с названием альбома («Лучший друг мужчины») некоторые восприняли это как пропаганду насилия. После этого певица даже опубликовала альтернативную версию обложки, с отсылкой к фото Мэрилин Монро.
Альбом «Man’s Best Friend» вышел через год после предыдущего релиза Карпентер – «Short n’ Sweet» (2024). Над новым материалом певица снова работала с Джеком Антоноффом, приложившим руку к ее хитам «Please Please Please» и «Taste». Также в создании «Man’s Best Friend» участвовал Джон Райан, еще один продюсер с «Short n’ Sweet».
Кроме того, Сабрина Карпентер представила видеоклип на сингл «Tears». Трек стал вторым синглом в поддержку альбома «Man's Best Friend».
В видео принял участие актер Колман Доминго, а сам клип вдохновлен фильмом «Шоу ужасов Рокки Хоррора».
«Счастливого дня «Man's Best Friend»! Я так рада подарить вам эти песни, которые помогали мне переживать многое в течение последнего года, - говорит Сабрина Карпентер. - После «Short n' Sweet» я почувствовала такое вдохновение продолжать писать, я многое переживала и думала, что это поможет мне отвлечься и оставаться в настоящем моменте, и как по волшебству родился этот альбом, который стал для меня чем-то, без чего я не могу представить свою жизнь!
Я написала всё это с тремя моими лучшими и самыми талантливыми друзьями: Эми, Джеком и Джоном. Честно говоря, это было похоже на настоящую группу. Мы с Эми ходили на долгие прогулки и напевали друг другу слова и мелодии, а Джек и Джон держали оборону и создавали самые кинематографичные и прекрасные аранжировки, которые вы когда-либо слышали. То, как все сложилось воедино, имело такой смысл. Я всегда буду вспоминать это время и хотеть воссоздать его.
Этот альбом отражает то, насколько, к сожалению, по-человечески ощущается любовь и потеря! В одну секунду на вершине мира, в следующую — смиренный, эмоционально дергаемый за поводок и выпрашивающий угощения (угощения, как самое малое, что можно получить).
Но также и то, что не каждый конец — это что-то негативное, может быть, это просто начало чего-то лучшего...
Пожалуйста, слушайте громко, по порядку, от начала до конца! В одиночку или с друзьями! Бокал белого вина или энергетик на ваш выбор!
Благодаря тому, что вы читаете это, я почувствовала себя достаточно уверенной, чтобы выпустить этот альбом, потому что вы относились к моим другим альбомам, как к своим первенцам! Я надеюсь, что «Man's Best Friend» будет значить для вас столько же, сколько и для меня. Я люблю вас. Спасибо за поддержку в каждой главе моей жизни».