Сабрина Карпентер попросила слушать «Man’s Best Friend» от начала до конца

В треклист вошли 12 песен, включая хит-сингл «Manchild», возглавивший Billboard Hot 100 и британский чарт.

«Man’s Best Friend» также много обсуждали в Сети из-за обложки, где стоящую на коленях перед мужчиной Сабрину Карпентер дергают за волосы. В сочетании с названием альбома («Лучший друг мужчины») некоторые восприняли это как пропаганду насилия. После этого певица даже опубликовала альтернативную версию обложки, с отсылкой к фото Мэрилин Монро.



Sabrina Carpenter - «Man’s Best Friend»

Альбом «Man’s Best Friend» вышел через год после предыдущего релиза Карпентер – «Short n’ Sweet» (2024). Над новым материалом певица снова работала с Джеком Антоноффом, приложившим руку к ее хитам «Please Please Please» и «Taste». Также в создании «Man’s Best Friend» участвовал Джон Райан, еще один продюсер с «Short n’ Sweet».

Кроме того, Сабрина Карпентер представила видеоклип на сингл «Tears». Трек стал вторым синглом в поддержку альбома «Man's Best Friend».

В видео принял участие актер Колман Доминго, а сам клип вдохновлен фильмом «Шоу ужасов Рокки Хоррора».