Сабрина Карпентер рассказала, как сочиняет песни

В интервью журналу Interview Magazine поп-звезда рассказала, что работала над своим последним альбомом Man's Best Friend в трех разных городах.

«Я начала в Лос-Анджелесе сразу после завершения работы над Short n' Sweet», — сказала она, имея в виду свой альбом 2024 года. «Потом я какое-то время провела в Лондоне, а потом приехала и закончила альбом в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Это были три разных места, и каждое из них вдохновляло меня по-своему».



Sabrina Carpenter

Исполнитель хита Espresso добавил: «Я думаю, это главная причина, по которой альбом звучит именно так».

Затем Сабрина поделилась, что идеи для песен часто приходят ей в голову непосредственно перед сном.

«К сожалению, большинство идей обычно приходят мне в голову прямо перед сном, — рассказала она изданию. - Я ночую у подруги, она рядом, храпит во весь голос, а я записываю голосовые сообщения на телефон, стараясь её не разбудить».

Затем исполнительница песни Tears отметила, что наиболее творческие ощущения она испытывает в Лондоне, хотя вдохновение может прийти куда угодно, в том числе в машине и в душе.

«Я сделала этот альбом с Джеком (Антоноффом), Джоном (Райаном) и Эми (Аллен). Нас было всего четверо, и вокруг было много каминов, — продолжила она. - В воздухе постоянно витал запах дыма, и я была почти в бреду. Но многое из того, что я чувствовала, в итоге оказалось именно тем, что я чувствовала, что я как будто обнимала и крутила в голове».