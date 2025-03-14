Мари Краймбрери написала песню для Владимира Преснякова

Баста, Чеботина, Качер, Краймбрери и другие перепели хиты Игоря Крутого В честь 70-летия композитора и продюсера Игоря Крутого вышел трибьют «Крутой альбом», в котором... Первый трибьют-альбом, посвящённый юбилею композитора, вышел на лейбле VK Records и объединил...

Владимир Пресняков показал «Любовь-самолёт» Владимир Пресняков выпустил клип на песню «Любовь-самолёт» (смотреть клип). В песне поется о любви, способной унести далеко и высоко, подобно самолету. Клип Виталия Николаева...

Люся Чеботина призналась, что любит дарить подарки 5 апреля радиостанция «Авторадио» отметила 31-летие музыкальным марафоном с участием звезд шоу-... Пять часов подряд в студии «Авторадио» звучали в живом исполнении хиты топовых артистов. Поздравить...

Владимир Пресняков спел про «Силу притяжения» Владимир Пресняков-младший выпустил новую балладу «Сила притяжения» (слушать песню). В песне идет речь о той сильной тяге, которая возникает между влюбленными людьми. «Я знаю, время...