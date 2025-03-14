Мари Краймбрери написала песню для Владимира Преснякова

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Владимир Пресняков выпустил новую песню «Без нее никак» (слушать песню).

Релиз цифрового сингла осуществил лейбл Velvet Music. Автором песни выступила Мари Краймбрери (Марина Жадан).

«Хочу сказать огромное спасибо Мари за эту песню. С каждым прослушиванием она раскрывается новыми красками и новыми мыслями. Мари талантливый автор, со своим почерком, и при этом она очень точно прочувствовала нашу историю с Наташей. «Без нее никак» я посвящаю своей прекрасной жене», - говорит Владимир Пресняков.

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Владимир Пресняков
Владимир Пресняков

«Для меня большая честь – написать песню для Владимира Преснякова. Я маленькая напевала «Замок из дождя» и пыталась вытянуть эти ноты. Он легенда. Самобытный артист, со своим стилем. И для меня была задача показать еще одну его грань, отойти от привычного Преснякова в плане исполнения. А текстом песни я старалась попасть в историю Вовы. Мне важно было найти правильные слова и тот самый слог, который будет достойным этого большого артиста и его истории. У нас получилось. Я с теплом вспоминаю работу на студии над песней, это было интересно, как минимум, а как максимум я исполнила свою детскую мечту»,- уверена Мари Краймбрери.

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