Мари Краймбрери написала песню для Владимира Преснякова

Релиз цифрового сингла осуществил лейбл Velvet Music. Автором песни выступила Мари Краймбрери (Марина Жадан).
«Хочу сказать огромное спасибо Мари за эту песню. С каждым прослушиванием она раскрывается новыми красками и новыми мыслями. Мари талантливый автор, со своим почерком, и при этом она очень точно прочувствовала нашу историю с Наташей. «Без нее никак» я посвящаю своей прекрасной жене», - говорит Владимир Пресняков.
«Для меня большая честь – написать песню для Владимира Преснякова. Я маленькая напевала «Замок из дождя» и пыталась вытянуть эти ноты. Он легенда. Самобытный артист, со своим стилем. И для меня была задача показать еще одну его грань, отойти от привычного Преснякова в плане исполнения. А текстом песни я старалась попасть в историю Вовы. Мне важно было найти правильные слова и тот самый слог, который будет достойным этого большого артиста и его истории. У нас получилось. Я с теплом вспоминаю работу на студии над песней, это было интересно, как минимум, а как максимум я исполнила свою детскую мечту»,- уверена Мари Краймбрери.
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