Леонид Агутин и Владимир Пресняков просят сохранить их «ДНК»

Режиссер клипа Виталий Николаев совместил студийные съемки с компьютерной графикой, чтобы подчеркнуть драматизм этой баллады.
«Песню "ДНК" я написал больше года назад. Почти сразу предложил Володе дуэт и очень благодарен другу, что он откликнулся и взял на себя продакшн трека. Выход в свет "ДНК" намечался на начало марта. Известные события внесли коррективы в наши планы. Больше месяца мы не понимали, нужна ли сейчас музыка, но всё же решили, что она не должна лежать на полке. Изначально песня написана о любви. О том, как взрослые люди осознанно переживают настоящую привязанность, настоящую человеческую близость, которая выше страсти. Но, наверное, жизнеспособная песня является таковой, если способна обрастать разными личными смыслами и значениями для каждого слушателя. Ведь главное в песне - настроение. Всем добра, друзья. Слушайте нашу "ДНК"», - рассказал Леонид в соцсетях.
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