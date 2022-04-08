Леонид Агутин и Владимир Пресняков просят сохранить их «ДНК»

Награду «За неоценимый вклад в российскую национальную культуру» получил великий советский и российский композитор Александр Зацепин, отметивший в этом году свое 95-летие.





Александр Зацепин также вручил премию «Виктория» в номинации «Саундтрек» группе «Любэ» за песню «А река течет» из фильма «Родные». Для Николая Расторгуева награда стала сюрпризом, он отметил, что не ожидал стать лауреатом Российской национальной музыкальной премии в этом году.

