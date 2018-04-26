Пресняков и Burito перепели «Зурбаган»

Владимир Пресняков и Игорь Бурнышев (Burito) дали второе дыхание песне «Зурбаган», которая была выпущена в 1986 г. и прозвучала в кинофильме «Выше радуги».ПопНовости«Дорогой мой, Владимир Пресняков, спасибо за эту возможность», - написал музыкант в соцсетях. Композиция получила название «Зурбаган 2.0». Текст песни Владимир Пресняков, Burito - Зурбаган 2.0. Автор музыки: Ю. Чернавский, И. Бурнышев, А. Лысков. Автор слов: Л. Дербенев; И. Бурнышев. Быстрый поиск: Владимир ПресняковBurito Добавить комментарий
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