Митя Фомин: Я не считаю свою «непобеду» актуальной!

«Это было знаменательное для меня событие. Мы встретились на одной сцене с молодым дарованием Даней Милохиным. Сейчас для любого уважающего себя блогера, тик-токера незаменимой является песня. И, собственно, телеканал решил столкнуть нас лбами. Жюри выбирает, кто более важен и актуален. Мэтры, к которым меня уже причисляют, или молодая поросль, которая уже действительно дышит в спину и стучится в эти же двери. Я считаю, что на эстраде есть место для всех, главное, чтобы нашлись уши и сердца слушателей, которые примут творчество, песню, музыку. Мы все выражаем свои ценности вокально, но для некоторых слушателей это неприемлемо. Как только ты находишь свою аудиторию, хочется порассуждать, кто более важен, популярен и актуален. Я в прошлый раз продул. Но я считаю, что продул совершенно необъективно, я не считаю свою «непобеду» актуальной».



Митя Фомин

После эфира в кулуарах артист объяснил, почему решил высказаться здесь и в своих соцсетях на эту тему. Он понимает, что это всего лишь шоу, и битва номинальная, главное было порадовать зрителей. Но все же он неспроста апеллировал к жюри и посчитал нужным выразить свою точку зрения:

«Я предупреждал редакцию, что не потерплю беспредела, который творился на сцене, особенно со стороны жюри. Я как оппонент, который пострадал, считаю, что имею на это право. Я как артист и чуть-чуть режиссер своей жизни, понимаю, как могла сложиться ситуация, чтобы мы хотя бы вышли в равной позиции. И я не проиграл - по итогам голосования телезрителей я выиграл с большим перевесом».



Митя Фомин





Свою актуальность артист намерен доказать другим знаковым событием. Этой осенью Митя Фомин вместе с Анной Семенович отправляются на гастроли в большой всероссийский тур.

«Мы собираемся, потому что останавливаться нельзя. Делай то, что должен, и пусть будет что будет. Начиная с ноября Новосибирск, Омск, Красноярск, Тюмень, Ижевск, Екатеринбург – это все будет в оставшиеся три недели до декабря и, я надеюсь, что мы сможем осуществить эти планы и приглашаем всех на свой концерт».

Подробности концертной программы Митя не раскрыл, но дал, что всегда готов идти и на эксперименты. В эфире Радио ENERGY артист спел как свою знаменитую песню «Все будет хорошо» 2010 года, так и совсем новый трек этого года «Быть собой», а также исполнил вживую «Танцы на работе».

«У меня постоянно ощущение какого-то ускользающего времени. Хочется еще больше что-то успеть и попробовать. Профессия артиста не может стоять на месте, артист постоянно находится в поиске чего-то нового, новых форм, аллегорий, глубинно-смысловых решений или наоборот того, что лежит на поверхности и надо поднять на смех. Главное быть актуальным. Актуальность – главное качество действующего артиста».