Митя Фомин к 50-летию выпустил альбом «Артист» и готовит шоу

В альбом вошли пять песен: «Артист», представленные ранее «Полутона» и «Моя Москва», посвящение Лайзе Минелли «Лайза» и дуэт с Ириной Понаровской «Шляпник».

«С моим любимым композитором и другом Алексеем Романовым мы записали мини-альбом из пяти песен. Работа называется «Артист». Помимо уже известных публике песен «Полутона» (которая получила «Золотой граммофон» в прошлом году) и «Моя Москва» (записанной специально ко дню рождения столицы), там будет три новые композиции. Это «Лайза» - посвящение легендарной актрисе Лайзе Миннелли и её гениальным ролям, «Шляпник» в стиле французских шансонье с парижской шарманкой и «Артист»».



Митя Фомин

Песню «Артист» Алексей Романоф написал специально ко дню рождения Мити Фомина. Одновременно с этим она стала оммажем Александру Вертинскому.

«Во времена моей юности, когда я еще был вольнослушателем Новосибирского театрального училища, мы с другом Андреем Бутриным, который тогда там учился, а сейчас преподает, вместе создали музыкальный спектакль по песням Вертинского «Сны Пьеро, или Танго Желтый ангел», - вспоминает Митя Фомин. - С тех пор у меня сохранилась любовь к творчеству Вертинского, и я давно хотел сделать что-то в его стилистике. А Алексей Романоф написал песню, вдохновленную его творчеством».

Юбилейный концерт Мити Фомина «Артист. 50» состоится на сцене Vegas City Hall 27 января 2024 года. Праздничное шоу приурочено к 50-летию певца. Формат концерта будет далек от пафосного бенефиса, так как Митя Фомин отнюдь не ощущает груза своих лет.

«Я хочу уйти от стандарта, когда поют друг другу дифирамбы, - признается артист. - В более юном возрасте мне казалось, что 50 лет — это закат, а сейчас я понимаю, что люди и в 50 рвут и мечут. Мы только что закончили выпуск первого сезона нашего реалити-шоу «На все 100», этим летом мы объездили 8 регионов страны для того, чтобы повстречаться с уникальными долгожителями, которые в свои 80-100 лет дадут фору некоторым молодым людям. Они делают в свои годы невероятные вещи: водят машину, лазают по горам, кружат вальсы и крутят романы. Так что в 50 человек еще молод, и это не повод подводить итоги. Наоборот, хочется еще больше движения и энергии. Недавно я был на концерте Мадонны: это было лучшее, что я видел в индустрии за последние 10-15 лет. Ей 65, и она в великолепной форме. Она совсем мало говорила, но одну фразу я запомнил: «Для чего я все это делаю? Потому что до сих пор чувствую себя маленькой девочкой, которая приехала из глубинки в Нью-Йорк с одним чемоданом, без денег, но с готовностью покорить Вселенную». Так сейчас у меня примерно столько же сил. И я мечтаю, чтобы мой концерт нес с собой воодушевление и прошел на одном дыхании. Для себя я его сравниваю с бокалом игристого вина, который хочется смаковать в ожидании интересных встреч и приятных сюрпризов. Шоу будет продолжаться около двух часов».



Митя Фомин

Драматургия юбилейного концерта будет отражать многие этапы, которые прошел Митя Фомин за 25 лет своей карьеры, и его известные песни будут переосмыслены заново. Кроме того, несколько номеров прозвучат в формате мэшап. Все номера концерта будут исполнены в живом сопровождении, причем в разных концертных блоках будут задействованы разные музыканты

«Люди стали воспринимать музыку очень фрагментарно, и после 1,5-2 минут им уже хочется слышать что-то другое, поэтому будут миксы, - замечает певец. - А какие-то песни, наоборот, будут увеличены в хронометраже или приобретут неузнаваемые аранжировки. Мы планируем участие приглашенных гостей, но пока не буду называть имен - хочу, чтобы это было сюрпризом. На моих концертах все чаще появляются люди, которые даже не застали моего пребывания в Hi-Fi и знают меня исключительно по моему собственному творчеству, чем я приятно удивлен, - признается Митя Фомин. - Поэтому на концерте прозвучат как полюбившиеся, так и новые песни».

Постановкой концерта занимается команда «Креативные лидеры» с главным режиссером Андреем Елсаковым. Специально для мероприятия разрабатывается оригинальный видеоряд.