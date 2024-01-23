Митя Фомин пригласил на главный концерт в своей жизни

В день 50-летия 17 января Митя Фомин сделал подарок поклонникам – релиз нового мини-альбома под названием «Артист». Выпустить EP музыканту помог композитор Алексей Романоф, а источником вдохновения стало творчество Александра Вертинского и Лайзы Миннелли. На живом концерте в студии «Авторадио» Митя Фомин рассказал об альбоме и подготовке к юбилейному шоу, а также поделился эмоциями от круглой даты.

«Наши мысли совпали, Алексей Романоф как никто другой чувствует меня, как композитор, человек и друг, – сообщил Митя Фомин ведущим шоу «Мурзилки Live». – И он написал мне песню, которая стала заглавной в альбоме «Артист». Конечно же, она прозвучит на концерте 27 января в «Вегас Сити Холле». Спойлерну чуть-чуть, песня открывает шоу, и Алексей будет за роялем, исполним ее вместе».



Артист выпустил мини-альбом и подготовил юбилейное шоу

Всего в мини-альбоме пять треков, кроме песни «Артист», в ЕР вошли «Моя Москва», «Полутона», «Лайза», посвященная Лайзе Миннелли, и дуэтная композиция «Шляпник» по мотивам любимой книги Мити «Алиса в Стране чудес». Песню «Шляпник» Фомин записал вместе с Ириной Понаровской, и этой работой он особенно гордится.

«С гордостью сообщаю на всю страну, учитывая, что вы везде вещаете, – это дуэт с артисткой с большой буквы, с нашей легендарной дивой, – заявил Митя Фомин в эфире «Авторадио». – Когда Ира послушала песню, она сказала: «Ты знаешь, Митя, это тоже моя любимая книга, и мне хочется спеть песню с тобой, я согласна быть королевой».



Мите Фомину исполнилось 50 лет

На «Авторадио» артист устроил генеральную репетицию своего юбилейного концерта. В студии шоу «Мурзилки Live» прозвучали «Моя Москва», «Шляпник» и другие хиты, не вошедшие в новый альбом, в том числе композиция «Свет», выпущенная до выхода ЕР.

«В прошлом году я был удивительно плодовит, потому что мне показалось, что надо, все-таки дело идет к 50-ти, – отметил Митя Фомин. – Потом чуть выдохну. После хочу месяц вообще ничего не делать. Или просто делать что-то другое».



Генеральный прогон юбилейного концерта Фомин провел в студии «Авторадио»

Артист не скрывает – из-за юбилея дел невпроворот, порой не хватает времени поесть, поэтому он заметно похудел. Накануне дня рождения музыкант даже пережил кризис, связанный с серьезной датой. Были мысли все отменить, признался Митя Фомин, но со стрессом он смог справиться.

«Я понял, что это все-таки такая дата, которая обязывает, и я уже обещал, поэтому мы все вернули и все делаем. Но я хочу сказать, что, конечно же, очень давит социум: «50 – это рубеж, давайте итоги!» А какие итоги, если еще жить и жить? Теперь я хочу наполнить каждый свой день так, чтобы он не был похож на то, что не хочется повторить из прошлого. Ведь, когда мы начинаем жить, мы многое делаем неосознанно, а если тебе 50 и ты уже понимаешь толк в жизни, хочется взвешенности, гармонии внутри и снаружи», – порассуждал музыкант.

Выступление на «Авторадио» артист назвал «премиальным первым прогоном» после дня рождения. Торжеств 17 января, рассказал Митя Фомин, он не устраивал, встретил знаковую дату дома в пижаме. Настоящий праздник будет со зрителями на юбилейном концерте 27 января.

«Я умоляю, без цветов, а вот подарки приносите», – пошутил юбиляр, обращаясь к поклонникам.