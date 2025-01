Удивительное завещание Шинед О'Коннор обнародовано

Согласно ирландским записям о наследстве, полученным британским таблоидом The Sun, О'Коннор, скончавшаяся в 2023 году, оставила своей семье 1,4 миллиона фунтов стерлингов после уплаты долгов, судебных издержек и расходов на похороны. Ее бывший муж, музыкальный продюсер Джон Рейнольдс, был назначен исполнителем ее завещания.



Sinead O’Connor

Подписанный в 2013 году перед ее обращением в ислам в 2018 году, документ также содержал просьбу похоронить ее в священнических одеждах и сопровождать еврейской Библией и копией ее записи «Теология» 2007 года, а также отмечалось, что ее дети могут «распорядиться моим прахом так, как посчитают нужным».

Между тем, религиозные артефакты О'Коннор были переданы ее сыну Шейну (который скончался в 2022 году), а ее младшему сыну Йешуа была передана ее коллекция гитар. Документы также предписывали ее детям убедиться, что они получают свою выгоду от любой записанной музыки, которая еще не была выпущена.

«Я распоряжаюсь, чтобы после моей смерти и по усмотрению любого из моих детей, которым на тот момент исполнится 18 лет, мои альбомы были выпущены с целью «извлечь из них максимальную выгоду»», — написала она.

О'Коннор скончалась в июле 2023 года в возрасте 56 лет. Позднее ее смерть была приписана хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астме.

Впервые заявив о себе на музыкальной сцене с дебютным альбомом 1987 года The Lion and the Cobra, О'Коннор добилась дальнейшего мирового признания с выпуском в 1990 году альбома I Do Not Want What I Haven't Got. Достигнув 1-го места в мировых чартах, в том числе в Billboard 200, успех пластинки был подкреплен ее кавером на песню The Family «Nothing Compares 2 U», который возглавил Billboard Hot 100 и был назван синглом № 1 в мире на церемонии вручения наград Billboard Music Awards того года.

Последний альбом О'Коннор I'm Not Bossy, I'm the Boss был выпущен в 2014 году. За несколько недель до своей кончины в 2023 году О'Коннор сообщила поклонникам, что находится в процессе завершения альбома, выход которого запланирован на 2024 год, а его релиз будет сопровождаться мировым турне, которое будет включать остановки в США, Европе, Новой Зеландии и Австралии.

В 2021 году О'Коннор также рассказала изданию People о совете, который она дала своим детям перед своей кончиной, сказав им, что они должны быть готовы позвонить бухгалтеру перед вызовом 911.

«Понимаете, когда артисты мертвы, они гораздо более ценны, чем когда они живы, — сказала она изданию. - Тупак выпустил гораздо больше альбомов после своей смерти, чем когда-либо при жизни, так что это немного мерзко, но так делают звукозаписывающие компании. Вот почему я всегда наставляла своих детей с самого раннего возраста: «Если завтра ваша мать умрет, прежде чем звонить в 911, позвоните моему бухгалтеру и убедитесь, что звукозаписывающие компании не начнут выпускать мои записи и не скажут вам, где находятся деньги»».