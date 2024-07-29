Названы истинные причины смерти Шинейд О'Коннор

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на запись в свидетельстве о смерти певицы, которая умерла в Лондоне 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет.



Sinead O’Connor

Как отмечает издание, первый муж и близкий друг О'Коннор Джон Рейнолдс оформил свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года. В нем отмечается, что смерть наступила вследствие "обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей".

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В январе британский коронер, расследовавший смерть певицы, подтвердил, что ее смерть наступила по естественным причинам. Коронер - должностное лицо в Соединенном Королевстве, которое расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или скоропостижно.

О'Коннор неоднократно рассказывала о том, что борется с психическими заболеваниями и совершала попытки суицида. В январе 2022 года на своей странице в соцсети X она написала, что намерена уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после смерти 17-летнего сына. После этого она удалила свою учетную запись, однако затем восстановила ее и извинилась за написанное ранее.

В общей сложности О'Коннор записала 10 студийных альбомов.