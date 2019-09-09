Шинейд О'Коннор зовет себя Мученицей и поет только в хиджабе

В эфире она исполнила Nothing Compares 2 U – песню Принса, которая сделала ее суперзвездой. Это первое публичное выступление певицы за последние 5 лет. По ее словам, сейчас она планирует масштабный концертный тур.

Напомним, что ранее Шинейд О'Коннор приняла ислам и сменила имя. Теперь ее зовут Шухада Давитт. В переводе с арабского, "Шухада" значит "мученица". О своем решении певица сообщила в твиттере.

"Я горжусь тем, что стала мусульманкой. Это естественный финал любого знающего теолога. Все священные писания ведут к исламу. Все остальные писания теряют свою актуальность. Мне дадут новое имя. Это будет Шухада", — объявила Шинейд.



Sinead O’Connor

Послушайте, как звучит Nothing Compares 2 U в сопровождении Ирландского камерного оркестра, и сравните с тем, как пел ее Принс.