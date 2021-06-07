Шинейд О'Коннор заявила о завершении музыкальной карьеры

Ирландская певица и автор песен, после принятия ислама взявшая новое имя Shuhada Sadaqat, объявила о своих пенсионных планах в Twitter.

Billboard обратился к представителю О'Коннор, который подтвердил, что она уходит из музыки.

«Я хочу объявить о моем уходе из гастролей и работы в звукозаписывающем бизнесе. Я стала старше и устала. Так что пора мне повесить кисточки для сосков, по-настоящему выложившись на все сто. NVDA в 2022 году будет будет моим последним релизом. И больше не будет гастролей или промо», - написала О'Коннор в Twitter.



Sinead O’Connor

Отвечая фанатке, которая интересовалась датами ее грядущих концертов, О'Коннор пояснила: «Да, все концерты, которые изначально были назначены на 2020 год, перенесены на 2021, а затем на 2022 год, будут отменены. Потому что эта женщина-солдат стареет быстрее, чем Covid. "

В последующем твите она добавила: «Это не печальные новости. Это потрясающе красивые новости. Мудрый воин знает, когда ему или ей следует отступить: #MeTime».

«Это был 40-летний путь», - сказала О'Коннор, выпустившая 10 полноформатных студийных альбомов за эти годы. «Время поднять ноги и осуществить другие мечты».

В субботу О'Коннор снова вернулась в Твиттер, чтобы сказать, что ей жаль всех в своей команде, которые могли быть озадачены ее внезапным заявлением.

«Приносим извинения, если какое-либо расстройство причинено агентам по бронированию, промоутерам или менеджерам из-за того, что я написала в Твиттере о своем выходе на пенсию, - написала она. - Думаю, книга заставила меня понять, что я сам себе босс. Я не хотела ждать разрешения от мужчин, когда я смогу объявить об этом. Кроме того, я выпила несколько виски».

О'Коннор только что выпустила мемуары под названием «Воспоминания». Книга, в которой подробно рассказывается о ее воспитании, музыкальном путешествии и борьбе с болезнью, была выпущена в декабре, вскоре после того, как певица заявила, что идет на годичную программу лечения травм и зависимостей. В то же время она сказала поклонникам, что планирует вернуться с новым альбомом и туром в 2022 году.

«Я выросла с множеством травм из-за жестокого обращения. Затем я сразу занялась музыкальным бизнесом. И так и не научилась вести нормальную жизнь. Никогда не тратила время на выздоровление. Не была готов к этому», - сказала она.

Наконец, певица сообщила, что всегда хотела посидеть в жюри ирландской версии телешоу «Голос».

«Ухожу на пенсию! Всегда хотела быть одним из артистов, участвующих в презентации и наставничестве на шоу "Голос Ирландии". Но никогда не была свободна сделать это. А теперь могу! Так что, если они когда-нибудь захотят меня, они могут связаться с моими менеджерами».