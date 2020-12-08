Шинейд О'Коннор выпускает мемуары «Воспоминания»

Ирландская певица и сонграйтер вспоминает, как она росла в Дублине. О Бобе Дилане, записи которого помогли ей решиться сбежать из неблагополучной жестокой семьи. На протяжении всей книги читатели будут углубляться в ее музыкальное путешествие, от завершения ее дебютного альбома «The Lion and the Cobra» на восьмом месяце беременности ее первенцем до обретения статуса международной суперзвезды (и трех номинаций на Грэмми) с ее кавер-версией Принса «Nothing Compares 2 U».



Sinead O’Connor

Буквально в прошлом месяце О'Коннор написала в Твиттере, что идет на годичную программу лечения от травм и зависимостей.

«Я выросла с множеством травм от жестокого обращения. Затем я сразу же занялась музыкальным бизнесом. И так и не узнала, как вести нормальную жизнь», - написала она.

«Воспоминания» будут не только исследовать ее музыкальные триумфы, но и раскроют ее борьбу с болезнью и «непреходящую силу музыки», гласит официальный пресс-релиз от издательства.

«Это моя история, какой я ее помню. Мне было очень весело писать ее последние несколько лет», - говорится в заявлении О'Коннор.

Прошло шесть лет с тех пор, как она выпустила свой последний студийный альбом «I'm Not Bossy, I'm the Boss».

Книга выйдет в твердом переплете, электронном видео и как аудиокнига 1 июня 2021 года в издательстве «Houghton Mifflin Harcourt Books&Media».