Ушла из жизни Шинейд О’Коннор

Артистка добилась всемирной популярности после выхода композиции Nothing Compares 2 U в 1990 году.

«С большой грустью мы объявляем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время», - говорится в заявлении семьи.



Sinead O'Connor

В 1990 году, разведясь со своим первым мужем, тоже музыкантом, певица записала второй альбом под названием I Do Not Want What I Haven’t Got. После выхода альбома О’Коннор стала настоящей звездой мирового масштаба. Она получила за него Grammy в номинации "лучший альтернативный альбом".

Всего ирландка выпустила 10 студийных альбомов.

В 2021 году О'Коннор выдала мемуары "Воспоминания".

Артистка была замужем четырежды. У нее остались трое детей - дочь и два сына. Ее четвёртый ребенок - сын Шейн покончил жизнь самоубийством в 2022 году.

В июле этого года певица написала в соцсетях о том, что вернулась в Лондон впервые за 23 года, и поделилась творческими планами:

«Очень рад быть дома. Скоро заканчиваю свой альбом. Релиз в начале следующего года. Надеюсь, что гастроли по Австралии и Новой Зеландии состоятся в конце 2024 года, по Европе, США и другим территориям в начале 2025 года».