Стала известна истинная причина смерти Шинейд О’Коннор

Шинейд О’Коннор умерла естественной смертью. Такое заключение сделали патологоанатомы из лондонской полиции, официально закрыв дело 9 января. Более точной информации полиция на данный момент не предоставила.
Шинейд О’Коннор умерла 26 июля 2023 года, ей было 56 лет. Причина смерти долго не сообщалась, даже сейчас нет четкого ответа, а лишь общий про естественные причины. С самого начала лондонские власти говорили, что ничего подозрительного в смерти О’Коннор не видят, теперь это стало известно официально.
Некоторые фанаты Шинейд О’Коннор предполагали, что певица могла добровольно покинуть мир. В начале 2022-го скончался ее 17-летний сын Шейн: она очень тяжело переживала из-за этого и даже всерьез думала больше не выходить на сцену – хотя до этого работала над новым альбомом. В середине июля 2023-го, незадолго до смерти, О’Коннор опубликовала пост, где призналась, что после потери сына до сих пор не может найти себе места. Возможно, тяжелое ментальное состояние все же повлияло на трагический исход – в психосоматическом плане.
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