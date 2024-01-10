Стала известна истинная причина смерти Шинейд О’Коннор

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Раскрыта причина смерти певицы Шинейд О’Коннор, опубликовано заключение патологоанатомов.

Шинейд О’Коннор умерла естественной смертью. Такое заключение сделали патологоанатомы из лондонской полиции, официально закрыв дело 9 января. Более точной информации полиция на данный момент не предоставила.

Sinead O’Connor
Sinead O’Connor

Шинейд О’Коннор умерла 26 июля 2023 года, ей было 56 лет. Причина смерти долго не сообщалась, даже сейчас нет четкого ответа, а лишь общий про естественные причины. С самого начала лондонские власти говорили, что ничего подозрительного в смерти О’Коннор не видят, теперь это стало известно официально.

Некоторые фанаты Шинейд О’Коннор предполагали, что певица могла добровольно покинуть мир. В начале 2022-го скончался ее 17-летний сын Шейн: она очень тяжело переживала из-за этого и даже всерьез думала больше не выходить на сцену – хотя до этого работала над новым альбомом. В середине июля 2023-го, незадолго до смерти, О’Коннор опубликовала пост, где призналась, что после потери сына до сих пор не может найти себе места. Возможно, тяжелое ментальное состояние все же повлияло на трагический исход – в психосоматическом плане.

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