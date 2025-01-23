Пара гитар Джеффа Бека ушли за 2,5 млн долларов

«Электрогитара с цельным корпусом, изготовленная на заказ для Джеффа Бека... известная как "Anoushka": цена продажи - 1,008 миллиона фунтов стерлингов (1,24 миллиона долларов) ... известная как "Oxblood": цена продажи - 1,068 миллиона фунтов стерлингов (1,31 миллиона долларов)», - следует из данных портала Christie's.

Из информации аукционного дома следует, что "Oxblood" была создана в 1954 году компанией Les Paul, лот изначально оценивался в 350-500 тысяч фунтов стерлингов. "Anoushka" создана компанией Fender в 1990 году, ее начальная цена составляла 20-30 тысяч фунтов стерлингов.



Гитара Джеффа Бека

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



По данным Christie's, распродаваемая коллекция скончавшегося в 2023 году Бека суммарно насчитывает 128 лотов - в нее входят прочие электрогитары музыканта и оборудование для них.

Свою музыкальную карьеру Бек начал в рок-группе Yardbirds, которая была образована в начале 1960-х годов. Вместе с ним в этом коллективе выступали такие музыканты, как Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. В дальнейшем Бек покинул Yardbirds и создал собственную группу, получившую название Jeff Beck Group.

В июле 2022 года Бек и актер Джонни Депп выпустили совместный альбом "18". После его выхода их обвинили в том, что они украли слова из стихотворения заключенного и использовали их в одной из песен. В 2023 году Бек скончался в возрасте 78 лет.