Сергей Бобунец и Роман Бестселлер переосмыслили «Вечно молодой»

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Сергей Бобунец принял участие в записи новой версии трека «Вечно молодой» Романа Бестселлера (слушать песню).

В новой интерпретации песня приобрела более танцевальный характер. В припеве звучит голос Сергея Бобунца.

«Я не пью уже почти год, — поделился Роман. — И именно в этот период мне пришёл запрос от кинокомпании переделать песню “Вечно молодой” для нового фильма. И только сейчас я осознал, о чем песня! Она по сути о человеке, который прошел период “рок-н-ролла” и смотрит с некой грустью на “вечно молодых”, которые прямо сейчас в него ныряют с головой. Узнав, что автор песни Сергей Бобунец также уже давно находится в трезвости я загорелся идеей, чтобы он вместе со мной исполнил припев своего гимна поколения! Именно этот посыл-предостережение мы и закладываем в новое прочтение хита нулевых — ведь и молодым, и пьяным можно быть от НАСТОЯЩЕЙ жизни!»

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Сергей Бобунец и Роман Бестселлер
Сергей Бобунец и Роман Бестселлер

Также Роман Бестселлер отметил, что не стремился «соревноваться» с оригиналом:

«Для меня он вечная классика. Я лишь старался бережно сохранить его музыкальные партии и драйвовую, но грустную атмосферу. Кавера не должны затирать оригинал — они должны продлевать им жизнь для новых поколений».

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