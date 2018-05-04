Основателя «Смысловых галлюцинаций» отправят в психушку

Об этом сообщил в соцсетях брат музыканта Тимофей Бурдин:

«Буду краток. Моего старшего брата приговорили практически к пожизненному заключению. До вердикта суда мы надеялись на лучший исход.

Что он сделал и почему так вышло?

Он живёт в Москве. Вечером с женой он зашел в супермаркет. Пока он совершал покупки, жена заняла очередь. В очереди был гражданин, который захотел пройти вперёд. Нецензурно оскорбил жену брата и его самого, когда он подошёл. Разговор не сложился. Потерпевший стал угрожать и пытаться побить обоих. Брат обратился к администрации с просьбой вызвать охрану. Охранников на месте не оказалось, сказали приедут примерно за сорок минут, тогда он добежал до стойки с ножами, деморализовал противника (более молодого и крепкого) небольшим надрезом по животу.

Потерпевший отказался от претензий в суде, сам, без всякого подкупа иди угроз. В больнице был два дня. Жив и здоров, небольшой шрам, живет дальше. Претензий НЕ ИМЕЕТ.

Внутренние органы не задеты, кровотечения внутреннего не было. Все экспертизы у меня на руках.

Был адвокат. Но эксперты вспомнили жалобы брата психиатрического характера с 1996 года. И абсолютно здравому умом человеку предписали бессрочное принудительное лечение в одной из психиатрических тюрем страны.

Вот как это? У меня слов нет. "Похороним заживо, а вдруг и правда псих?"»



Владимир Бурдин

— Он пока дома, потому что мы подали апелляционную жалобу, у нас должен быть ещё один суд. Но в любом случае это ненадолго, в принципе, уже всё решено, — сказала E1.RU Ася Бурдина. — В какой именно психиатрической лечебнице он будет, нам пока неизвестно.

Владимир Бурдин - один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют или исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие. Сейчас он живёт в Москве. В молодости он несколько раз попадался на кражах, оказывался за решёткой и в психбольнице.