Сергей Бобунец - «Нормально все»

Первое музыкальное издательство, 01.03.2018

Жанр: поп-рок, инди-поп.

«Нормально все» ответов на все эти жгучие вопросы до конца так и не дает. Мог ли он выйти под именем «Глюков»? Легко. Это все такие же неспешные задумчивые песни с битом на четные доли, обильными космическими падами клавишных, позванивающей металлом гитары и примирительным шепотком самого Бобунца. Это все такие же отличные песни, поданные чуть-чуть в ретро-стиле будто нарочно. Песни о любви.

Вот если предположить, что Бобунец задавался целью доказать, что и без музыкантов «Глюков» способен играть вполне качественный музпродукт — то да, эта цель точно достигнута. Тем более, что аранжировками и записью всех до единой партий альбома занимался Евгений Никулин, и ранее делавший аранжировки для «Глюков». На презентациях альбома мы услышим, как это все может звучать живьем, но думаю, что и с этим серьезных проблем не возникнет.

В треке «Огни Урала» Бобунцу подпевают еще Юлия Чичерина и Коля Ротов, а реггей в аранжировке отсылает к непоющему в этой песне Шахрину, конечно. Еще одним ироническим парафразом звучит упоминание в перечислении российских городов аннексированного у Украины Севастополя, - явная «обратка» на включение Бобунца и той же Чичериной в черный список Украины за концерты на оккупированной территории. А в текст песни «Я тебя никогда не забуду» вкралась цитата из Игоря Северянина.

Словом, Бобунец выпустил крепкий альбом. И слушателям надо знать, что теперь в интернете его музыку и клипы надо искать по запросу «Сергей Бобунец», а не «Смысловые галлюцинации», как прежде.

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН