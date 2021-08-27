Основатель «Смысловых галлюцинаций» - в коме

Об этом сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".

"Владимир Бурдин - в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", - говорится в сообщении.



Владимир Бурдин

Брат музыканта Тимофей Бурдин написал в этой же группе "ВКонтакте", что у больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он находится на ИВЛ.

"Но что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили. Как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее, это он", - написал брат музыканта.

Владимир Бурдин - поэт, музыкант. Родился 13 марта 1973 года. Живет в Екатеринбурге.

Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" (музыка, тексты, гитара, ударные, вокал), участвовал в группе с 1989 по 1993 год. Его песни исполняют или исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.