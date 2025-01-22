Билли Гиббонс из ZZ Top написал песню с Билли Бобом Торнтоном

«Это напыщенный хард-рок, наполненный техасской душевностью!» — так описал трек Гиббонс.

Ожидается, что трек войдёт в предстоящий альбом Гиббонса, который станет его четвёртым полноформатным сольным релизом. Песня уже прозвучала в американском драматическом сериале «Землевладелец». Она была написана Гиббонсом вместе с актёрами кинокартины — Билли Бобом Торнтоном и Марком Колли.



Билли Гиббонс

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«Мне показалось естественным объединиться с Билли Бобом и Марком, чтобы написать песню для этого фильма. Песня не автобиографична, но в ней рассказывается о непростом образе жизни одинокой звезды», — рассказал основатель ZZ Top.

Напомним, что Гиббонс и оскароносный Торнтон дружат много лет. Несколько десятилетий назад Торнтон даже был участником Tres Hombres — трибьют-группы ZZ Top, где играл на барабанах. По словам Гиббонса, это была «лучшая кавер-группа в Техасе».