Фильм про ZZ Top выйдет 13 августа

В трейлере фильма представлены фрагменты интервью со всеми тремя участниками группы: Билли Гиббонсом, Фрэнком Бердом и Дасти Хиллом. В фильм также войдут кадры, которые раньше не публиковались, и шоу в самом старом танцевальном зале Техаса, которое специально было снято для документального фильма.

«Они уникальны, они эксцентричны. Когда вы видите их на сцене, это все равно, что видеть Bugs Bunny (кролик из американских мультфильмов) лично!», - говорит известный фанат Билли Боб Торнтон в короткометражном тизере.

Премьера фильма ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas состоится 13 августа в Cinerama Dome в Голливуде, а осенью выйдет в некоторых кинотеатрах.