Фронтмен ZZ Top Билли Гиббонс выпустил «Hardware»

Альбом был записан в прошлом году в студии Escape в калифорнийской пустыне в 40 километрах от Палм-Спрингс. И тема пустыни стала одной из центральных на диске.

«Мы отсиживались в пустыне в течение нескольких недель самый разгар лета, что само по себе довольно сурово. Чтобы выпустить пар, мы позволяли себе выдавать рока по максимуму, это и составило суть «Hardware». По большей части, это неистовый рок-н-ролл с присутствующим незримо таинственным духом пустыни. Сам пустынный антураж с зыбучими песками, кактусами и гремучими змеями создает определенный настрой, отражающийся в песнях, записанных там», — говорит Билли Гиббонс.



Билли Гиббонс

В состав, с которым Билли записал пластинку вошли экс-барабанщик Guns N’ Roses, The Cult и Velvet Revolver Мэтт Сорум, гитарист Остин Хэнкс (Slick Lilly), а на треке «Stackin’ Bones» гостевым участием отметились девичий рутс-рок дуэт Larkin Poe.

Релиз посвящен памяти звукорежиссера и продюсера Джо Харди, работавшего с ZZ Top со времен их классического альбома-бестселлера «Elliminator». Он же был сопродюсером и двух предыдущих сольных альбомов Гиббонса. Харди скончался в 2019-м.

В поддержку альбома Гиббонс выпустил клипы на песни «West Coast Junkie», «Desert High» и «My Lucky Card».