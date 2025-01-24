Artik & Asti задумались, как «Быть счастливой»

В песне речь идет о несчастливой любви с тем, кто «просто не мой мужчина». В клипе Севиль страдает от непонимания, а потом выходит в дерзкой облегающей одежде, бросая парню вызов, танцуя с двумя другими полуобнаженными мужчинами.

Режиссеры клипа Саша Сахарная и Марк Ермилов. Автор песни - Дмитрий Лорен.

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Группа впервые анонсировала трек еще два года назад, в составе клипа на песню “Кукла”, и с тех пор этот релиз стал одним из самых ожидаемых от коллектива.

«Быть Счастливой» - это фирменный для Artik & Asti меланхолично-танцевальный стиль, объединяющий в себе ностальгическое звучание ретро-синтезаторов, ламповые электронные лоу-фай-эффекты и проникновенную лирику, накал страстей в которой достигнет своего пика в разрывном, эмоциональном пост-хорусе.