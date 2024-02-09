Artik&Asti выпустил альбом «Качели»

В релиз вошли пять песен, среди которых «На ножах», «Та, что делает больно» и др. Все они так или иначе посвящены страстям, делающим влюбленным больно.
«Я на грани, я в отчаянии, почему меня так качает?» - поется в песне «Качели».
Одновременно вышел клип на заглавную композицию альбома. Режиссеры Саша Сахарная и Николай Французов включили в него кадры с полуобнаженной солисткой, по телу которой мужчина рисует синей краской, и поездку Артика по Лос-Анджелесу.
«Мини-альбом «Качели» — это 5 проникновенных историй о постепенном исцелении разбитого сердца», - говорится в описании клипа.
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