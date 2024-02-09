Artik&Asti выпустил альбом «Качели»

В приложениях сервиса появился раздел «Итоги года с той самой музыкой» — там можно посмотреть победителей главных номинаций, познакомиться с топ-100 треков по жанрам, главными релизами и альбомами года по версии редакции. Подписчики Плюса также смогут узнать свою персональную статистику за год на Яндекс Музыке и получить музыкальное предсказание на будущий год.

