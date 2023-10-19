Artik&Asti показали «Вселенную» из любви

Солистка дуэта Севиль поет в окружении сказочных цветов, волн, рассветных лучей и горящего пламени. По словам участников Artik&Asti, эту композицию они посвятили любви.
«Любовь оберегает, любовь согревает в грозу и в снег, любовь прорастает ростком даже в самой сухой земле. Любовь созидает, горит пламенем, проявляется во всем прекрасном вокруг. Стоит захотеть увидеть», - написали они в соцсетях.
Режиссером клипа «Вселенная» стал Юджин.
«В этом видео мы хотели передать нашу идею образами. Для этого мы выбрали образ цветка, который в нашем видении отражал бы любовь. Артем рассказал мне свою идею, и мы решили остановиться на четырех состояниях, которые бы показывали, что испытывает любовь в тот или иной период. Это и расцвет, и холод, и пожар, и слезы. И что, несмотря на всё, любовь живет», - рассказал режиссер.
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