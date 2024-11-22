Клава Кока погрузилась в «Депрессаунд»

Стали известны музыкальные предпочтения детей в России В ходе опроса HiFi-стриминг Звук узнал, что Клава Кока, Хабиб, Niletto, Ваня Дмитриенко и... Самым любимым жанром среди юных слушателей стала поп-музыка. Малыши от 0 до 3 лет часто просят...

Клава Кока сказала «Убегай» Певица Клава Кока выпустила новую песню «Убегай» (слушать песню). Соавторами песни стали Артур Ханзафаров и Тимур Абдурафиев. «Мой второй сингл с лирического...

Клава Кока и Лёша Свик гуляют «По знакомым улицам» Клава Кока и Лёша Свик выпустили совместный сингл «По знакомым улицам» (слушать песню). В песне поется о парне, которому стало холодно в межсезонье, поэтому он ищет пути к сердцу девушки...

Прошел музыкальный девичник с Клавой Кокой, Мари Краймбрери, Катей IOWA Радиостанция Like FM устроила в клубе 1930 Moscow музыкальный праздник для самых стильных девушек... «Идея отличная! Атмосферно и прикольно получилось, мне всегда комфортно и легко с девчонками», –...