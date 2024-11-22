Клава Кока погрузилась в «Депрессаунд»

Альбом включает 9 песен, часть которых были уже представлены ранее в виде синглов, как фиты с Мари Краймбрери, Лешей Свиком и Andro.
«Оставляю вас наедине с черновиками моей души, собранных в лирическом альбоме. Это то, что создавалось из глубины моей души - сборник экспериментов, переживаний, мыслей, наверняка ошибок. Но я очень рада, что это сделала. После написания этих песен мне стало намного легче. Надеюсь, что кому-то из вас этот альбом поможет пережить сложные этапы жизни. Просто знайте, что я с вами очень честна», - рассказала Клава Кока.
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