Feduk и Cream Soda выпустили «Бэнгер» со звездами Чикен Карри

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Feduk и Cream Soda объединились в нуарном клипе «Бэнгер» с участием всех звезд шоу «Чикен Карри» (смотреть клип).

Режиссер Роман Ким, работавший ранее с Feduk над клипом «Останься», представил микс из старых голливудских ужастиков и сказки «Золотой ключик». В ролях - Ян Гэ, Денис Дорохов, Feduk, Александр Гудков, Илья Гадаев, Дима Нова, Григорий Шатохин, Вадим Селезнёв, Савва Савельев, Ирина Служак, Михаил Антонов, Алексей Каширин, Сергей Петров, Борис Кантор.

Денис Дорохов играет, собственно, Буратино, и это самая яркая роль в клипе. Впрочем, как клип соотносится с самой песней, - непонятно. Никаких смысловых параллелей с довольно унылым текстом Федука этот яркий клип не проводит.

Денис Дорохов в роли Буратино
Денис Дорохов в роли Буратино

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