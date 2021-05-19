Feduk и Cream Soda выпустили «Бэнгер» со звездами Чикен Карри

Режиссер Роман Ким, работавший ранее с Feduk над клипом «Останься», представил микс из старых голливудских ужастиков и сказки «Золотой ключик». В ролях - Ян Гэ, Денис Дорохов, Feduk, Александр Гудков, Илья Гадаев, Дима Нова, Григорий Шатохин, Вадим Селезнёв, Савва Савельев, Ирина Служак, Михаил Антонов, Алексей Каширин, Сергей Петров, Борис Кантор.

Денис Дорохов играет, собственно, Буратино, и это самая яркая роль в клипе. Впрочем, как клип соотносится с самой песней, - непонятно. Никаких смысловых параллелей с довольно унылым текстом Федука этот яркий клип не проводит.



Денис Дорохов в роли Буратино