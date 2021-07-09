Feduk назвал себя «Я пони»

ТНТ Music отпраздновал 5-летие с Федуком, Милохиным и Cream Soda 9 июня в московском ресторане Balzi Rossi прошла масштабная вечеринка в честь пятого дня рождения телеканала ТНТ MUSIC. Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk.



Даня Милохин



Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России.



ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi...

Feduk и Cream Soda выпустили «Бэнгер» со звездами Чикен Карри Feduk и Cream Soda объединились в нуарном клипе «Бэнгер» с участием всех звезд шоу «Чикен Карри» (смотреть клип). Режиссер Роман Ким, работавший ранее с Feduk над клипом «Останься», представил микс из старых голливудских ужастиков и сказки «Золотой ключик». В ролях - Ян Гэ, Денис Дорохов, Feduk, Александр Гудков, Илья Гадаев, Дима Нова, Григорий Шатохин, Вадим Селезнёв, Савва Савельев, Ирина Служак, Михаил Антонов, Алексей Каширин, Сергей Петров, Борис Кантор.







Денис Дорохов играет, собственно, Буратино, и это самая яркая роль в клипе. Впрочем, как клип соотносится с самой песней, - непонятно....

Feduk походил по Турции с возлюбленной ради клипа «Водолей» Море, горы, весна и любовь навсегда — вышел новый клип рэпера Feduk на трек «Водолей» (смотреть клип). Пейзажи невероятной красоты снимали в Турции. Автор работы режиссер Алексей Новиков, снявший для артиста музыкальный ролик на сингл «27». Главную роль в «Водолее» сыграла возлюбленная певца - Саша Новикова (дочь ресторатора-миллионера Аркадия Новикова).







Промо-клип на эту песню вышел еще 27 ноября 2020 года, сразу после выхода альбома «Йай» в продакшне группы Cream Soda.



Саша Новикова появляется и исчезает, словно видение и мечта, возвращающая героя к жизни. Съемки видео прошли в...

Feduk выпустил историю блудной души «Йай» с Cream Soda Рэпер Feduk выпустил новый студийный альбом «Йай» в коллаборации с Cream Soda, который давно анонсировался (слушать альбом). «Это наша большая совместная работа с Ильей и Димой из Cream Soda, мы написали весь альбом вместе. Один из треков – фит с Аней Романовской, солисткой группы. Ждите качественного, инновационного, свежего, супермузыкального, танцевального, хип-хопового звучания. Это не Feduk и не Cream Soda, это магия, которая стала возможной только благодаря нашему союзу, вы точно ее почувствуете!» - говорит Feduk.







Обложка создана дизайнером Philip Colbert. В альбоме находится место и танцевальным хитам,...