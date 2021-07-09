Feduk назвал себя «Я пони»

В день рождения Элджея его бывший партнер Федук решил выпустить трек «Я пони». Сам артист не смог объяснить глубину своей иронии.
«У Федука с Элджеем явно какие-то демонические отношения. То фоткаться с ним, то петь про пони в его день рождения. Я-то думаю, что Федук в панике, его дела также плохи, как и у Элджея, что подчеркивают звуки Cream Soda. Элджей в пикировании теряет Ивлееву, а Федуку предстоит, возможно, потерять красивую дочку Аркадия Новикова. В общем, эта песня - крэш. Расписка в неумении писать песни. Признание случайности «Розового вина». Это очень болезненно. Лучше не слушайте», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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