Feduk походил по Турции с возлюбленной ради клипа «Водолей»

Пейзажи невероятной красоты снимали в Турции. Автор работы режиссер Алексей Новиков, снявший для артиста музыкальный ролик на сингл «27». Главную роль в «Водолее» сыграла возлюбленная певца - Саша Новикова (дочь ресторатора-миллионера Аркадия Новикова).

Промо-клип на эту песню вышел еще 27 ноября 2020 года, сразу после выхода альбома «Йай» в продакшне группы Cream Soda.

Саша Новикова появляется и исчезает, словно видение и мечта, возвращающая героя к жизни. Съемки видео прошли в живописной локации, на руинах Ликии в Турции, что делает его еще более романтичным. Сюжета в клипе нет.



Саша Новикова и Feduk

«Очень важный, непростой и интересный для меня проект. Спасибо всем, кто был рядом, было весело, легко, моментами сложно, сонно, холодно, жарко и красиво!», - написал режиссер Алексей Новиков.

«Спасибо огромное команде! За то, что согревали, кормили, бодрили и, конечно же, создавали такую невероятную красоту», - написала Саша Новикова.

Сам певец не смог прокомментировать собственный клип.