Feduk снял «Краски» о грустном

Режиссер Михаил Пунга снял красочный клип на довольно грустную песню - артист ездит на мотоцикле, поет в лесу и на пляже, грустит в поле и танцует. А девушка в клипе уж вовсе плачет. Впрочем, это скорее две девушки одинаковой стандартной внешности (Соня Мальцева и Мария Ударцева).

Трек спродюсировал Vacio, ранее работавший с Feduk'ом над песней «Друзья».

«Не хотелось сюжета, хотелось снять mood-видео, натурально и естественно. Я думаю у нас это получилось. Я покатался на мотоцикле, потанцевал в лесу и в коридоре Four Seasons. Благодать!».



Feduk

В сентябре у рэпера должен был выйти новый альбом, полностью спродюсированный группой Cream Soda, однако так и не вышел.