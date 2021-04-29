Cream Soda основала свой лейбл «Ствол»

Дима Нова и Илья Гадаев поделилась амбициозными планами по развитию отечественной музыкальной индустрии. Участники трио «Cream Soda» встали во главе нового лейбла «Ствол». За последние несколько лет Cream Soda добились ощутимого успеха на поп-сцене. Теперь музыканты считают, что пришло время воспользоваться статусом и узнаваемостью, чтобы повлиять на российский шоу-бизнес уже в качестве продюсеров-промоутеров. Боссами объединения стали Илья Гадаев и Дима Нова, отвечающие в трио Cream Soda за продакшн.



Cream Soda

Выбор названия «Ствол» артисты объясняют тем, что оно передаёт «эстетику русских спальников, агрессию андеграунда и эротичность двойных смыслов». Главная идея проекта — продвигать в массы музыку самобытных современных исполнителей из России.

«Ствол» — прежде всего группа единомышленников, которые связаны одним делом: развитием культуры музыки в России и правильных ценностей звука. На лейбле будут выпускаться исключительно русские проекты и музыканты с уникальным звуком и аутентичным стилем», — говорится в пресс-релизе.

Уже известны первые участники лейбла: Lurmish, Саша Кустов, Easy Fresh, Sasha Khizhnyakov и группа «Лучший Друг».

Презентации участников в формате meet&greet пройдут 14 мая в Москве и 15 мая в Санкт-Петербурге.