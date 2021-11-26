Cream Soda воспела «Радугу» в двух вариациях

В макси-сингл вошли оригинальная версия песни «Радуга» и ее ремикс при участии Gerry Read.
«Не скрою, успех Cream Soda продолжает оставаться для меня тайной за семью печатями. Ни свежего звука, ни крутого вокала (он просто никакой), ни модных фишек. А успех невероятный. Поэтому ничего оценочного про новый макси-сингл мне сказать нечего. Он столь же безлик, как и все предыдущие релизы группы. Тем, кому это нужно, найдут в этом свои плюсы. Апофеоз серости я воспевать не готов. Но признаю, что для танцпола подходят обе версии песни, ремикс с прямой бочкой даже поживее и музыкально поинтереснее», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
Комменты