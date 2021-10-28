Cream Soda собрала всех звезд на вечеринку

Cream Soda выпустила музыку к шоу Насти Ивлеевой Московское электронное трио Cream Soda выпустило макси-сингл, состоящий из трёх версий одной песни «King Cobras», в поддержку драг-шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры» (слушать сингл). Премьера драг-шоу Насти Ивлеевой «Королевские кобры» состоится сегодня. Голос вокалистки Cream Soda Анны Романовской можно услышать во втором миксе. Судя по всему, именно он станет главной музыкальной темой грядущего YouTube-проекта.







Известно только о том, что шоу будет посвящено травести-культуре.



Cream Soda





Cream Soda испохабили хит Алены Свиридовой «Розовый фламинго» Кажется, проект Cream Soda побил рекорд в чудовищном преображении золотого хита Алены Свиридовой «Розовый фламинго» (смотреть клип). Вышла совместка Алены Свиридовой и проекта Cream Soda - перепевка золотого хита «Розовый фламинго» в новой аранжировке. Это звучит так чудовищно неуклюже и аляповато, что стоит послушать.







«Cream Soda умудрилась за три минуты испортить вообще все. Ритмику, мелодику, атмосферу. Они даже «Ласковый май» сюда внесли, чудовищные животные. Пукающие перкусcии, даже не знаю, чего они тут еще мимоходом взорвали: разорванный на хриплые нити вокал, пульсирующий бас итало-диско. Хуже всего, что вокал...

ТНТ Music отпраздновал 5-летие с Федуком, Милохиным и Cream Soda 9 июня в московском ресторане Balzi Rossi прошла масштабная вечеринка в честь пятого дня рождения телеканала ТНТ MUSIC. Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk.



Даня Милохин



Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России.



ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi...

Cream Soda основала свой лейбл «Ствол» Группа Cream Soda объявила о запуске собственного лейбла «Ствол», на него уже подписано несколько перспективных проектов. Дима Нова и Илья Гадаев поделилась амбициозными планами по развитию отечественной музыкальной индустрии. Участники трио «Cream Soda» встали во главе нового лейбла «Ствол». За последние несколько лет Cream Soda добились ощутимого успеха на поп-сцене. Теперь музыканты считают, что пришло время воспользоваться статусом и узнаваемостью, чтобы повлиять на российский шоу-бизнес уже в качестве продюсеров-промоутеров. Боссами объединения стали Илья Гадаев и Дима Нова, отвечающие в трио Cream Soda за...