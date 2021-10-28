Cream Soda собрала всех звезд на вечеринку

Режиссёры видео - Дмитрий Пепеляев и Миша Семичев. В клипе снялось множество медийных персонажей, среди которых Софья Таюрская, Илья Прусикин, Александр Гудков (он же продюсер), Алла Михеева, Екатерина Варнава, Саша Бортич, Никита Кукушкин, Аркадий Укупник, Евгений Понасенков, Ян Гэ, Гоген Солнцев, Дмитрий Грачев, Дима Нова, Илья Гадаев, Wylsacom, Егор Муравьев, Айдана Карашева, Илья Куруч, Биг Рашн Босс.
Все они сидят с напряженными лицами на светской вечеринке. В финале клипа показано событие, произошедшее тремя минутами ранее и ставшее причиной всеобщей напряженности. Кто-то издал неприличный звук...
Комменты