Cream Soda испохабили хит Алены Свиридовой «Розовый фламинго»

ТНТ Music отпраздновал 5-летие с Федуком, Милохиным и Cream Soda 9 июня в московском ресторане Balzi Rossi прошла масштабная вечеринка в честь пятого дня рождения телеканала ТНТ MUSIC. Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk.



Даня Милохин



Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России.



ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi...

Cream Soda основала свой лейбл «Ствол» Группа Cream Soda объявила о запуске собственного лейбла «Ствол», на него уже подписано несколько перспективных проектов. Дима Нова и Илья Гадаев поделилась амбициозными планами по развитию отечественной музыкальной индустрии. Участники трио «Cream Soda» встали во главе нового лейбла «Ствол». За последние несколько лет Cream Soda добились ощутимого успеха на поп-сцене. Теперь музыканты считают, что пришло время воспользоваться статусом и узнаваемостью, чтобы повлиять на российский шоу-бизнес уже в качестве продюсеров-промоутеров. Боссами объединения стали Илья Гадаев и Дима Нова, отвечающие в трио Cream Soda за...

Cream Soda выпустила «Меланхолию» в трех копиях Группа Cream Soda выпустила сингл «Меланхолия», включающий два ремикса основной песни (слушать альбом). Замысел выхода одного трека в трех однотипных версиях музыканты объяснить не смогли.







Отметим, что множество усилий Cream Soda приложила для выхода прошлогоднего альбома рэпера Feduk.



Cream Soda

Cream Soda показала клип с киданием еды Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Атомы» (смотреть клип). Режиссер клипа Саша Гущин, идея - Дима Нова. Идея же в том, что в новогодний вечер все угощения готовы, но гости задерживаются. И вот участники группы Cream Soda начинают веселый дебош - кидаются продуктами и салатами, взрывают торт, "арестовывают" Деда Мороза... Словом, когда приходят в гости участники групп «Хлеб», Pompeya и «Казускома», а также Saluki и Anikv - их глазам открывается неожиданное зрелище.







Взаимосвязь между самой песней и содержанием клипа не просматривается, по крайней...