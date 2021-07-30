Cream Soda испохабили хит Алены Свиридовой «Розовый фламинго»

Вышла совместка Алены Свиридовой и проекта Cream Soda - перепевка золотого хита «Розовый фламинго» в новой аранжировке. Это звучит так чудовищно неуклюже и аляповато, что стоит послушать.
«Cream Soda умудрилась за три минуты испортить вообще все. Ритмику, мелодику, атмосферу. Они даже «Ласковый май» сюда внесли, чудовищные животные. Пукающие перкусcии, даже не знаю, чего они тут еще мимоходом взорвали: разорванный на хриплые нити вокал, пульсирующий бас итало-диско. Хуже всего, что вокал Свиридовой впендюрен сегодняшний, с надтреснутыми нотами. Вот чистый образец, как великие песни переделывать НЕ НАДО. Золотой образец. Назидание потомкам», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
Клип снял Александр Гудков, и это привычное для него карнавальное действо с толикой извращений.
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