Cream Soda пообщалась с рептилоидами в клипе «Сердце Лед»

Сингл войдет в грядущий альбом коллектива, премьера которого намечена на 31 июля. Пластинка получила название «Интергалактик» и уже доступна для предзаказа.

В комментариях к посту, в котором музыканты анонсировали новый трек, их окрестили «надеждой русской музыки».



Cream Soda

Одновременно группа Cream Soda выпустила клип на «Сердце лед» — в нем, кроме самой группы, сыграли Никита Кукушкин, Сергей Дружко и Александр Гудков.

По сюжету неопознанный рептилоид похищает с концерта солистку группы Анну Романовскую и приводит ее в свою семью. Однако их счастью мешает охотник за необъяснимыми явлениями в исполнении Сергея Дружко.