Основатель Cream Soda погиб

В настоящее время музыканта уже опознали. Дмитрию было 34 года.

«Это тело Свиргунова, его опознали», — рассказал источник.



Дмитрий Свиргунов

В пожарно-спасательной службе Ярославской области уточнили, что поисками занимаются три водолаза. Специалисты работают непрерывно уже семь часов. Поиски затруднены сильным течением. Поиски брата Дмитрия Романа Свиргунова и ещё одного пропавшего без вести Георгия Киселева продолжаются.

20 марта 2023 года компания праздновала день рождения Дмитрия Свиргунова, который у него был 11 марта. Ночью десять человек вышли прогуляться на лед в селе Диево-Городищи. Пятеро провалились, выбраться из них смогли двое, причем один из выбравшихся скончался в машине скорой помощи. По словам спасателей, он уже был в критическом состоянии к тому моменту, когда его вытащили.

«По льду возвращалась домой целая компания — 10 человек. Все молодые, - рассказал источник. - Еще вечером лед был нормальный, а ночью его подмыло, хотя визуально этого не видно. 5 человек провалились под лед. Девушку смогли вытащить ее друзья. Один парень ухватился за кромку льда, его смогли достать приехавшие спасатели. Но в тот момент его состояние уже было критическим. Его два часа реанимировали спасатели-водолазы, два раза заводили сердце. Потом передали в медицину катастроф. Прогноз на поиски неблагоприятный. Скорее всего, троих человек унесло течением. В том месте течение очень сильное, в три раза сильнее, чем в остальных местах».

Дмитрий Свиргунов, известный также под псевдонимом Dima Nova, основал группу Cream Soda в 2012 году вместе с Ильей Гадаевым. Затем к молодым людям присоединилась Анна Романовская, в недавнем прошлом покинувшая коллектив. Среди наиболее популярных песен — «Хэдшот», «Красиво», «Никаких больше вечеринок», «Уйди, но останься». Группа прославилась нетипичными для российского шоу-бизнеса клипами, которые были сняты при сотрудничестве с телеведущим и шоуменом Александром Гудковым.

После смерти Дмитрия Свиргунова в группе Cream Soda остался только Илья Гадаев, сооснователь группы с 2012.