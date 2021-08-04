МакSим стало лучше, но она по-прежнему в реанимации

Она отметила, что нужно дождаться, пока ситуация стабилизируется.

«Не обсуждалось. … У неё сейчас все-таки хрупкий организм, необходимо пока дождаться, когда ситуация стабилизируется», - сказала представительница артистки.

Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку.



МакSим

Ситуацию также прокомментировал главврач Коммунарки Денис Проценко, заверивший, что артистка действительно идёт на поправку и он лично знает медиков, занимающихся её лечением.

«Крутые коллеги! Я знаю, кто ее лечит. Горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда, куда входят и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты», - высказался врач.

Также он отметил, что течение болезни также зависит от общего состояния организма и возраста пациента.

«Тут надо еще понимать, что возраст имеет значение. Все-таки у пожилых пациентов гораздо меньше резервов для преодоления критического состояния, чем у молодых людей», - подытожил Проценко.