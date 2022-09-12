Умер первый продюсер МакSим

Мужчина умер 8 сентября. Юрий Алексеев перестал выходить на связь 6 сентября. Знакомые и родные пытались найти его, но безуспешно. Известно, что в последнее время мужчина жил в Выборге, где занимался ремонтом квартиры, доставшейся от умерших родителей.



Юрий Алексеев и МакSим

Через несколько дней родным продюсера позвонили из больницы в Ленобласти и сообщили: Алексеев умер, а его тело лежит в морге. «Мне сказали, что он скончался 8 сентября. Но причину смерти сразу не назвали. Только спустя несколько суток сообщили, что случился инсульт», — говорит племянница Виктория Алексеева







Ему было всего 53 года, он был полон планов и идей, хотел реализовать еще несколько музыкальных проектов. На здоровье не жаловался, бизнес приносил доход. «В последнее время занимался продвижением группы «Онлайн», а еще взялся курировать юную талантливую певицу, в которой видел вторую МакSим», — объясняет Виктория.

Их отношения с певицей МакSим не были безоблачными, пишет starhit.ru. В 2004 году он заметил молодую голосистую певицу в одном из казанских клубов и привез ее в Петербург, где организовал концерт в ДС «Юбилейный». После этого началось их сотрудничество, правда, никаких контрактов они не подписывали. А затем будущую исполнительницу хита «Знаешь ли ты» перекупила компания Gala Records. Альбом «Трудный возраст» вышел именно на этом лейбле. Между партнерами пробежала черная кошка — Алексеев считал, что подопечная кинула его и даже не упомянула в одном из больших интервью в 2011 году.

Похороны Алексеева состоятся 13 сентября.