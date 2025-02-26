МакSим ограничила концерты, пишет книгу и снимет фильм

МакSим заявила, что это благоприятно сказалось на посещаемости ее выступлений и позволило обновить аудиторию.
«У меня была активная гастрольная деятельность, и в каждом городе России я была минимум два раза. Во время выступления раньше на мой вопрос: «Кто впервые на концерте?», мало людей поднимали руки. Кто-то приходил уже в третий, в пятый раз, со своими семьями, с детьми. Сейчас я приняла решение брать на себя меньше гастролей, мы собираем только большие площадки. И в ответ на мой вопрос рук стало больше. Я понимаю, что выросло новое поколение, которое слушает мои песни, влюбляется под них. Радует, что ничего не меняется. Сейчас у нас начинаются концерты. Первый будет как раз в Новосибирске».
МакSим также объявила о множество других проектов:
«Начинается большая работа над моей второй книгой (певица уже выпускала одну автобиографичную книгу «Это же я»). Также нам поступило предложение снять фильм. Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать».
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