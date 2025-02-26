МакSим ограничила концерты, пишет книгу и снимет фильм

Какую музыку россияне слушают после любовных расставаний Приложение «Звук Студио» и HiFi-стриминг «Звук» выяснили, какую музыку слушают россияне после... Чаще всего после разрыва отношений люди слушают российскую эстраду, русский рэп и поп-музыку. При...

Cream Soda выпустила кавер на МакSим Группа Cream Soda выпустила еще один кавер «Отпускаю» певицы МакSим (слушать песню). Сингл «Отпускаю» - авторская интерпретация Cream Soda одноимённой песни, вошедшей в дебютный альбом...

МакSим и Баста перезапустили «Наше лето» МакSим и Баста выпустили в свет композицию «Наше лето 2.0», новую версию их дуэта «Наше лето»,... В оригинальной композиции Василий Вакуленко читает рэп в куплетах, а в припеве звучит припев из...

МакSим вынуждена отменить все свои концерты Певица МакSим перенесет оставшиеся концерты своего тура в связи с болезнью. Последние несколько выступлений исполнительнице было явно тяжело находиться на сцене, из-за чего...