Певица МакSим идет на поправку

Певица МакSим продолжает находиться в коме Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, остается без изменений. При этом подтвержденного тестами коронавируса у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.

На прошлой неделе представитель певицы сообщила, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.



МакSим



"Каких то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ивл пока нет, для этого должны быть улучшения", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, как себя чувствует...

МакSим сказала «Спасибо» Певица МакSим выпустила новую песню «Спасибо» (слушать песню). Лирическая героиня Марины Максимовой обращается к своему возлюбленному и благодарит его за след от поцелуя и встреченный рассвет.







«Проклинай, смотри, я та ли, что не разберёшь вовеки на детали...», - поет МакSим.



МакSим



«Песня — это крик души, в котором героиня выражает благодарность своему любимому человеку, обещая в ответ на его чувства быть с ним всегда рядом, быть его огнем и направляющим маяком», — отметили в компании Sony Music, выпустившей новинку.

МакSим после молчания выпустила «Забывай» Певица МакSим впервые после долгого молчания выпустила новый сингл «Забывай» (слушать песню). «Узнаваемый тембр, проникновенная лирика, личные переживания, запоминающаяся мелодия – все в лучших традициях МакSим», - говорится в пресс-релизе трека.







Недавно певица дала интервью в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия», где впервые откровенно рассказала о своей судьбе и том, что же на самом деле происходило с ней в последние годы. Выпуск выйдет в эфир в конце месяца. Из инстаграма певицы пропали все записи.



МакSим



«Логика где-то на дне..», - поет Марина Абросимова...

МакSим выписали из больницы Певицу МакSим выписали из больницы, где она находилась почти месяц, сообщила директор артистки Маргарита Соколова. По ее словам, МакSим (Марина Абросимова) продолжает амбулаторное лечение.



"Сейчас никаких планов нет. План один пока — сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью", — сказала Соколова.



МакSим



Она отметила, что сейчас певица много гуляет на свежем воздухе, бегает, ей также делают массаж.



Причиной госпитализации певицы стали проблемы со здоровьем, возникшие из-за травм, полученных в 2019 году в автомобильной аварии.