Певица МакSим идет на поправку

«Дорогие друзья! Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы и пошутили и и посмеялись. Безусловно сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади. В новостях немного преувеличили - телевизора в реанимации нет и врачи не возят ее по реанимации - во-первых это запрещено, во-вторых врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице. Передала ей все ваши приветы и пожелания. И Марина передаёт всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за неё, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично», - написала ее пиарщица Маргарита Соколова.
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