Егор Крид и МакSим спели «Отпускаю» друг другу

Песня рассказывает о сложных отношениях двух возлюбленных, которые должны расстаться, но... Крид читает текст, а МакSим пропевает припев и свои куплеты. Песня представляет собой обновленную версию одноименного хита 16-летней давности.
«Полгода назад родилась эта песня. Как только мне предложили, я сразу поехал на студию, написал текст и записал куплеты. Записал всё с 1-го дубля, при этом я болел, говорил в нос и хрипел сильно. Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее. В 4 утра я скинул трек МакSим, и по дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли. Я просто давил газ в пол и слушал, как припев МакSим под звуки только что записанной гитары пронзает меня полностью. Я рад, что это совершилось. Я рад, что вы это тоже услышите и почувствуете! Давно я понял, что нужно уметь отпускать, порой даже тех, кого так сильно любишь!», - говорит Егор Крид.
«Непонятно, то ли МакSим нужна была эта поддержка, то ли Криду понадобилась поющая. Но в дуэте получилось неплохо. Может быть, не суперхит, песня уже была им когда-то давно, - но хит на пару недель точно. Трогательный голос Марины "Отпускаю! И в небо улетает с желтыми листьями наше прошлое лето..." По звуку полная халтура, но уверен, что слушатели проглотят. Истории до сих пор важнее. Да и Крид уже доказал, что он не халтурщик, но... может по обстоятельствам», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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