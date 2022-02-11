Егор Крид и МакSим спели «Отпускаю» друг другу

Это очередной женоненавистнический трек Крида, в котором он утверждает, что никто не полюбит его сильнее матери, а с девушкой ему «нелегко» и от любви он «далеко». В треке Егор Крид сочетает пение в высоком регистре и читку с нарочито акцентированными согласными звуками. Егор Крид

Это очередной женоненавистнический трек Крида, в котором он утверждает, что никто не полюбит его сильнее матери, а с девушкой ему «нелегко» и от любви он «далеко». В треке Егор Крид сочетает пение в высоком регистре и читку с нарочито акцентированными согласными звуками. Егор Крид

Певец Егор Крид выпустил новую песню и клип со своим отцом Николаем Булаткиным «Скоро Весна» (смотреть клип).