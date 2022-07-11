Дима Билан и МакSим чувственно станцевали хит «Знаешь ли ты»

«40 лет - жизненных побед! Идём с удовольствием и огромной любовью дальше!», - пишет в соцсетях Дима Билан.







«Настроение предновогоднее и перед днём рождения - особенное в этот раз! Ретроспективно Перебирая сделанное в нём, первое что приходит на ум - ну так невозможно!!!? - столько всего успеть, сделать, выпустить, снять, записать, дать концертов! Сколько прекрасных и мощных коллабораций принёс этот год! Благодарю всех, кто был причастен к моим победам, мою команду! Спасибо за этот