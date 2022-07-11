Дима Билан и МакSим чувственно станцевали хит «Знаешь ли ты»

Песня в исполнении Димы Билана и МакSим вышла в конце апреля, под электронную аранжировку Матвея Никитина исполнители умело сливали свои голоса, иногда переходя на шепот. В видеоклипе тела артистов буквально на руках выносят народные массы на некую площадку. Там опутанные лентами артисты пытаются двигаться друг к другу. А в финале Дима Билан и МакSим оказываются на сцене какого-то ДК, где просто поют для зрителей.
Режиссер стильного черно-белого видео не указан.
«Благодарю Диму за эту работу!», - написала МакSим.
«Марина, спасибо тебе! 16 лет назад , когда твоя песня «Знаешь ли ты» звучала буквально из каждого телефона или гудка - я и подумать не мог, что спустя такое количество времени - мы возродим это произведение и уже вдвоем с тобой! Для меня это большая честь, прикоснуться к не побоюсь этого слова - легендарной музыке! Я был поражен твоими словами на премии ru tv, честно, в голове пронеслось - про кого это? Я и подумать не мог, что ты это говоришь обо мне. Я очень проникся к тебе и не понаслышке знаю, какая ты сильная девушка! И какая у тебя творческая душа! Написать такую музыку, которая сквозь года живет и по первым аккордам узнается и трогает сердца (твое недавнее выступление на матче - тому подтверждение) - это дорогого стоит! Спасибо тебе за то, что мы творчески соприкоснулись! Ты - профессионал! Совсем скоро мир увидит нашу совместную видео-историю «Знаешь ли ты»! Будет тонко, творчески и красиво! По другому с тобой быть и не может!»? - анонсировал клип сам Дима Билан.
«Знаешь ли ты» - песня из дебютного альбома МакSим «Трудный возраст» (2006).
Комменты