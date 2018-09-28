Bojena и Оркестр Волынщиков Москвы дадут рока на Красной Пресне

Ни для кого не секрет, что питерская публика, избалованная и весьма «капризная» (в хорошем смысле слова) весьма сложно принимает новых исполнителей. Однако Божене Войцешевска удалось растопить сердца своих зрителей. После концерта они терпеливо ждали певицу у служебного входа, чтобы сфотографироваться и получить заветный автограф.

«Как странно и как обидно, что таких исполнителей редко можно услышать живьем и что на наших радиостанциях не звучат такие песни, – поделилась впечатлениями от увиденного и услышанного одна из питерских журналисток. – Я по работе постоянно бываю на концертах, но честно признаюсь: такого адреналина и такой фантастической энергетики и профессионализма я давно не встречала».

На смену энергичным мужеподобным певицам пришла женственная амазонка по имени Bojena. Она исполняет гарбаджеподобный тяжеляк и хрипло поет про лицемерные формы любви. Мир никогда не будет прежним.

«Рок – это всегда протест, – считает Bojena. – У меня абсолютно эгоистичный повод для протеста. С мужчинами происходит что-то не то. Они не очень-то спешат бросить весь мир к ногам Любимой. Я протестую! Каждой девушке – мир к ее ногам. И никуда вы, дорогие мужчины, не денетесь!»

Уже 29 сентября к музыкальной революции Bojena смогут присоединиться московские любители настоящего рока. Концерт певицы пройдет в парке «Красная Пресня», и это будет небольшой, но взрывной рок-марафон. Одним из его гостей станет Оркестр Волынщиков Москвы. Вход свободный. Начало в 18 часов.