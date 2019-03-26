Новая жизнь Bojena. «Небо в цветах»

Bojena Music, 2019.

Жанр: прогрессив-рок, поп-рок.

Стилистически это по-прежнему балансирование между поп-роком и прог-роком. Когда музыканты играют традиционный прог-рок на основе блюза и рок-н-ролльной гармонии, певица экспрессивно поет (и даже почти расщепленным вокалом), а песенная форма по сути поп-музыка. Ее легко могли бы спеть Катя Лель или Ольга Бузова. Есть такая история. Когда лидера Kansas Керри Ливгрена спросили, не требовал ли лейбл от него радиохитов, он сказал, что лейбл требовал постоянно! И когда появилась Dust In The Wind, то лично он был против даже того, чтобы ее записывать. Другие музыканты настояли, и появилась визитная карточка группы, радиохит и вообще самая успешная песня Kansas.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7062576'>Небо в цветах</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2926816'>BOJENA</a> на Яндекс.Музыке

Пути Господни неисповедимы, как водится. Bojena с «Небом в цветах» вроде снова мимо радио, но как знать…

О чем, собственно, песня? Божена всегда неоднозначна и не прямолинейна. Хотя в интервью любит говорить о том, что каждая песня — реальная жизненная ситуация, случившаяся в ее жизни, выплеск негодования по конкретным поводам. Из песен это отнюдь не очевидно, особенно на фоне «новой искренности» юных фрэшвумен, что рэповых, что из инди-попа. Можно понять, что героиня «долго искала мир, в котором есть только мы», а потом нашла, и «наше небо теперь в цветах» и день заканчивается «поцелуями губ». Дипломаты позавидовали бы этакой витиеватости и полному отсутствию конкретики. Зато понятно, что любовь находит тех, кто ее ищет. Ищущий да обрящет. И это грандиозный позитив, особенно на фоне предыдущих песен «Там, где алкоголь, — там сразу ты. Просто порожденье пустоты» или «Не уходит боль, а я ухожу». Ну, вы поняли.

В каком-то смысле Bojena по-хорошему повзрослела, и от почти подростковых шипов и обид перешла к более позитивной уравновешенной программе жизни.





А вот что осталось, и мне кажется это совсем неправильным, так это зажим связок. Я уже писал в одной из рецензий, что хорошо было бы певице устроить эксперимент, какой из ее тембров нравится слушателям больше. Слушатели — благодарные существа, им даешь выбор, и они выбирают честно и безжалостно. Так и должно быть. Здесь я снова слышу этот довольно неприятный тембр с уплощенными связками, слышу фразы «Наше небо в цветах» (а это припев!) с какими-то хабальскими, простите, интонациями… Нет, Алла Пугачева тоже пела «Я тебя поцеловала» с аналогичными интонациями, но это же была стилизация, актерская краска. Тут вроде это на голубом глазу, на полном серьезе. Не могу принять.

А уж как это от радио отдаляет, даже говорить не приходится. Впрочем, это всегда выбор артиста. В остальном претензий нет. Сыграно все здорово, аранжировка грамотная, яркий припев имеется. Уместные бэки и прекрасная басовая партия. Барабанщик выше всех похвал.

Тем интереснее ожидать новый альбом «Серебряные пули». Он выйдет уже в апреле.

Гуру КЕН